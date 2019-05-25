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Клімкін назвав млявою і беззубою заяву МЗС Росії на рішення щодо моряків

Клімкін назвав млявою і беззубою заяву МЗС Росії на рішення щодо моряків

Київ • УНН

 • 13056 перегляди

КИЇВ. 25 травня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін назвав "млявою та беззубою" заяву МЗС РФ на рішення Міжнародного трибуналу з морського права щодо зобов’язання Росії звільнити українських моряків і повернути Україні захоплені судна. Про це голова МЗС написав у Тwitter, передає УНН.

"Почитайте мляву і беззубу заяву МЗС РФ щодо рішення Міжнародного трибуналу з морського права, і зрозумієте масштаб нашої сьогоднішньої перемоги. Росія має повернути українські кораблі, а головне - звільнити наших моряків. P.S. А так виглядає просте дипломатичне щастя. Вітаю, колеги", - зазначив Клімкін.

Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал зобов’язав Росію звільнити українських моряків.

Україна очікує від РФ швидкого виконання наказу трибуналу щодо звільнення моряків.

25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному море в порт Маріуполь в Азовському морі. Після цього 24 українських моряків заарештували в Криму, потім їх перемістили в російські СІЗО в Москві.

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