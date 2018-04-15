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Клих про життя в російській в'язниці: смерть стає бажаною

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. Засуджений в Росії українець Станіслав Клих написав листа російському кореспонденту видання "Нова газета", в якому розповів про своє перебування у в'язниці, а також заявив, що лояльно ставився до Росії до затримання. Видання опублікувало відповідний лист, передає УНН.

Як повідомляє видання, редакція раніше написала лист Клиху, в якому цікавилася побутом українця і його очікуваннями щодо обміну полоненими.

"Я вимагаю передення в іншу установу ФСВП - з цією метою відмовляюся від сніданку і обіду, можу сказати, що тутешню їжу, на відміну від тієї, що була в грозненському СІЗО, їсти неможливо - вона огидна", - написав у своєму листі Клих.

Він також поскаржився на біль в очах.

"Це від замкнутого простору, брак кисню, нервового перенапруження, в таких умовах деякі ув'язнені позбавляються зору", - зазначив ув'язнений.

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"Час у в'язниці вдень ​​йде набагато довше, ніж вночі. Хочеться заснути і не прокинутися, смерть стає бажаною. Деяку розрядку дає читання листів - вони дають відчуття надії", - зазначив Клих.

З приводу того, що робить українську владу для його обміну або звільнення, він зазначив, що не знає всієї картини того, що відбувається, через відсутність доступу до інформації.

"Майже цілий рік з моменту затримання консули "не знали" про моє місцеперебування, і тільки після прибуття до грозненського СІЗО почали мене відвідувати. Як я можу бути задоволений їхніми "зусиллями", якщо я досі не вдома?" - підкреслив він.

За словами Клиха, зараз вирішується питання з приводу його обміну на Віктора Агєєва.

Також він зазначив, що ніколи не був активістом "Правого сектору", а був членом "Партії регіонів" і лояльно ставився до Росії.

"Тому прошу не вважати мене в зв'язку з цим політв'язням - на момент в'їзду в РФ я досить лояльно (аполітично) ставився до керівництва Російської Федерації і російської політичної системи, чого не скажеш про мої нинішніх переконання", - написав він.

Нагадаємо, Верховний суд Чеченської Республіки РФ засудив С.Клиха до 20 років позбавлення волі.

Станіслав Клих і Микола Карпюк, за версією російського слідства, брали участь у Першій Чеченській війні проти російських федеральних сил у складі збройних формувань самопроголошеної республіки Ічкерія.

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