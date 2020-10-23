Кличко має долю з махінацій Осипова та Густєлєва - активісти
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Активісти громадської організації "Авто Євро Сила" розгорнули акцію під Департаментом транспортної інфраструктури Київської міськдержадміністрації (КМДА), очолюваним Валентином Осиповим. Про це пише KV, передає УНН.
Протестувальники, за даними “Єдність Інфо”, обурені тим, що мер Києва Віталій Кличко не звільняє Осипова з посади, незважаючи на те, що той проходить підозрюваним у кримінальній справі про розкрадання бюджетних коштів, і вимагають його відставки.
“Єдність Інфо” зазначає, що днями у справі Осипова мало відбутися судове засідання. Однак його раптово перенесли, тому що суддя несподівано пішов у відпустку за дві години до початку процесу.
Для привернення уваги громадськості, як відмічає “Єдність Інфо”, протестувальники приїхали під Департамент з плакатами: "Кличко покриває розкрадання Осиповим та Густєлєвим грошей на ремонти доріг", "Осипов та Густєлєв вкрали дороги з дозволу Кличка", "Кличко, Осипов та Густєлєв розікрали київські дороги" і т. д.
"Ми вимагаємо, щоб голова Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Валентин Осипов вийшов до нас і відповів на наші запитання. Ми хочемо знати, як підозрюваний у кримінальних справах пройшов спецперевірку і став начальником Департаменту КМДА. Ми хочемо знати, як людина, обвинувачувана у крадіжці бюджетних грошей, стала чиновником. А також – які домовленості існують між Осиповим, Густєлєвим і Кличком. Чим Осипов ділиться з мером і його профільним заступником – своїм колишнім начальником по "Київавтодору" – заради того, щоб вони закривали очі на кримінальне провадження?" – цитує “Єдність Інфо” одного з активістів.
Протестувальники, за інформацією “Єдність Інфо”, запевняють, що схема з розкрадання коштів не могла діяти без відома заступника Кличка Олександра Густєлєва, який в той час очолював "Київавтодор", а також без самого мера. Адже він підвищив Осипова на посаді вже після того, як той вже став фігурантом кримінальної справи.
"На Осипова відкрито справу за ті правопорушення, які він здійснював в ті роки, коли Густєлєв очолював комунальну корпорацію" Київавтодор ", а Осипов був його заступником. Ці махінації проводилися з відома і навіть з подачі Густєлєва. Невже ж про них не знав Кличко? Очевидно, що знав. І навіть мав з них долю! Саме тому, навіть ставши підозрюваним у справі про розкрадання бюджетних коштів, Осипов все одно пішов на підвищення – Кличко призначив його главою департаменту. Мабуть, Кличко вирішив, що, зайнявши пости в КМДА, Густєлєв і Осипов стануть ще більш щедро ділитися корупційною "виручкою" з ним. Саме тому він і призначив Осипова в обхід процедури спецперевірки", – підсумували активісти.