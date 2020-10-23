Кличко має долю з махінацій Осипова та Густєлєва - активісти

Протестувальники, за даними “Єдність Інфо”, обурені тим, що мер Києва Віталій Кличко не звільняє Осипова з посади, незважаючи на те, що той проходить підозрюваним у кримінальній справі про розкрадання бюджетних коштів, і вимагають його відставки.

“Єдність Інфо” зазначає, що днями у справі Осипова мало відбутися судове засідання. Однак його раптово перенесли, тому що суддя несподівано пішов у відпустку за дві години до початку процесу.

Для привернення уваги громадськості, як відмічає “Єдність Інфо”, протестувальники приїхали під Департамент з плакатами: "Кличко покриває розкрадання Осиповим та Густєлєвим грошей на ремонти доріг", "Осипов та Густєлєв вкрали дороги з дозволу Кличка", "Кличко, Осипов та Густєлєв розікрали київські дороги" і т. д.

"Ми вимагаємо, щоб голова Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Валентин Осипов вийшов до нас і відповів на наші запитання. Ми хочемо знати, як підозрюваний у кримінальних справах пройшов спецперевірку і став начальником Департаменту КМДА. Ми хочемо знати, як людина, обвинувачувана у крадіжці бюджетних грошей, стала чиновником. А також – які домовленості існують між Осиповим, Густєлєвим і Кличком. Чим Осипов ділиться з мером і його профільним заступником – своїм колишнім начальником по "Київавтодору" – заради того, щоб вони закривали очі на кримінальне провадження?" – цитує “Єдність Інфо” одного з активістів.

Протестувальники, за інформацією “Єдність Інфо”, запевняють, що схема з розкрадання коштів не могла діяти без відома заступника Кличка Олександра Густєлєва, який в той час очолював "Київавтодор", а також без самого мера. Адже він підвищив Осипова на посаді вже після того, як той вже став фігурантом кримінальної справи.

"На Осипова відкрито справу за ті правопорушення, які він здійснював в ті роки, коли Густєлєв очолював комунальну корпорацію" Київавтодор ", а Осипов був його заступником. Ці махінації проводилися з відома і навіть з подачі Густєлєва. Невже ж про них не знав Кличко? Очевидно, що знав. І навіть мав з них долю! Саме тому, навіть ставши підозрюваним у справі про розкрадання бюджетних коштів, Осипов все одно пішов на підвищення – Кличко призначив його главою департаменту. Мабуть, Кличко вирішив, що, зайнявши пости в КМДА, Густєлєв і Осипов стануть ще більш щедро ділитися корупційною "виручкою" з ним. Саме тому він і призначив Осипова в обхід процедури спецперевірки", – підсумували активісти.