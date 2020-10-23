Кличко судьбу с махинаций Осипова и Густелева - активисты

Протестующие, по данным "Единство Инфо", возмущены тем, что мэр Киева Виталий Кличко не освобождает Осипова с должности, несмотря на то, что он проходит подозреваемым по уголовному делу о хищении бюджетных средств, и требуют его отставки.

"Единство Инфо" отмечает, что на днях в деле Осипова должно было состояться судебное заседание. Однако его внезапно перенесли, потому что судья неожиданно ушел в отпуск за 2:00 до начала процесса.

Для привлечения внимания общественности, как отмечает "Единство Инфо", протестующие приехали в Департамент с плакатами: "Кличко покрывает хищения Осиповым и Густелевим денег на ремонт дорог", "Осипов и Густелев украли дороги с разрешения Кличко", "Кличко, Осипов и Густелев разворовали киевские дороги "и т. д.

"Мы требуем, чтобы глава Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Валентин Осипов вышел к нам и ответил на наши вопросы. Мы хотим знать, как подозреваемый по уголовным делам прошел спецпроверку и стал начальником Департамента КГГА. Мы хотим знать, как человек, обвиняемая в краже бюджетных денег стала чиновником. А также - какие договоренности существуют между Осиповым, Густелевим и Кличко. Чем Осипов делится с мэром и его профильным заместителем - своим бывшим начальником по "Киевавтодора" - ради того, чтобы они закрывали глаза на уголовное производство? " - цитирует "Единство Инфо" одного из активистов.

Протестующие, по информации "Единство Инфо", уверяют, что схема по хищению средств не могла действовать без ведома заместителя Кличко Александра Густелева, который в то время возглавлял "Киевавтодор", а также без самого мэра. Ведь он повысил Осипова на должности уже после того, как тот уже стал фигурантом уголовного дела.

"На Осипова возбуждено дело за те правонарушения, которые он совершал в те годы, когда Густелев возглавлял коммунальную корпорацию" Киевавтодор ", а Осипов был его заместителем. Эти махинации проводились с ведома и даже с подачи Густелева. Неужели о них не знал Кличко? очевидно, что знал. И даже имел с ним судьбу! Именно поэтому, даже став подозреваемым по делу о хищении бюджетных средств, Осипов все равно пошел на повышение - Кличко назначил его главой департамента. Видимо, Кличко решил, что, заняв посты в КГГА, Густелев и Осипов станут еще более щедро делиться коррупционной "выручкой" с ним. Именно поэтому он и назначил Осипова в обход процедуры спецпроверки ", - подытожили активисты.