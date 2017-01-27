Київські продавці пального не сплатили майже 4,2 млн грн податків
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві викрили керівників підприємства, які ухилилися від сплати майже 4,2 млн грн податків, передає УНН з посиланням на прес-службу ДФС.
"В рамках розслідування кримінального провадження за ч.3 ст.212 КК України встановлено, що посадові особи компанії, яка займається оптовою торгівлею пальним, при здійсненні операцій з купівлі-продажу нафтопродуктів скористалися послугами групи транзитно-конвертаційних підприємств", - йдеться у повідомленні.
Такі дії дозволили зловмисникам занизити свої податкові зобов'язання з податку на додану вартість майже на 4,2 млн грн.
Тривають слідчі дії.
Нагадаємо, раніше директор спеціальних проектів ТНЦ “Психея” Геннадій Рябцев у розповів УНН про те, як обрати комплекс для заправки авто та уберегтися від сурогатного пального.
За його словами, надійніше заправлятися на брендових заправках. При цьому, обираючи мережу, потрібно попереднього детально вивчити інформацію про неї.
Також нагадаємо, подорожчання пального провокуватиме появу сурогатів на ринку.