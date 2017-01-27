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Киевские продавцы горючего не оплатили почти 4,2 млн грн налогов

Киевские продавцы горючего не оплатили почти 4,2 млн грн налогов

Киев • УНН

 • 9011 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве разоблачили руководителей предприятия, которые уклонились от уплаты почти 4,2 млн грн налогов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГФС.

"В рамках расследования уголовного производства по ч.3 ст.212 УК Украины установлено, что должностные лица компании, которая занимается оптовой торговлей топливом, при осуществлении операций по купле-продаже нефтепродуктов воспользовались услугами группы транзитно-конвертационных предприятий", - говорится в сообщении.

Такие действия позволили злоумышленникам занизить свои налоговые обязательства по налогу на добавленную стоимость почти на 4,2 млн грн.

Продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее директор специальных проектов ТНЦ "Психея" Геннадий Рябцев рассказал УНН о том, как выбрать комплекс для заправки авто и уберечься от суррогатного топлива.

По его словам, надежнее заправляться на брендовых заправках. При этом, выбирая сеть, нужно предварительно детально изучить информацию о ней.

Также напомним, подорожание топлива будет провоцировать появление суррогатов на рынке.

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