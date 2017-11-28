Київрада пропонує скасувати безкоштовний проїзд для депутатів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Депутати Київради на пленарному засіданні вирішили звернутися до Верховної ради України та Кабінету міністрів України щодо скасування безкоштовного проїзду в транспорті для народних депутатів та депутатів місцевих рад. Про це повідомляє прес-служба Київради, передає УНН.
Так, відповідне рішення підтримав 91 депутат.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Порошенка просять дозволити ввести смертну кару за корупцію
"В умовах сьогодення, в період війни на сході України, депутати Київської міської ради, вважають недоцільним за рахунок державного бюджету України та відповідних місцевих бюджетів забезпечувати народних депутатів та депутатів місцевих рад безоплатним проїздом. Тому ми пропонуємо внести зміни до чинного законодавства України, скасувавши права народних депутатів та депутатів місцевих рад на безоплатний проїзд", - зазначила ініціатор відповідного проекту рішення, депутат Київради Алла Шлапак.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українці просять Президента забов’язати жінок проходити військову службу