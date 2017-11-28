Киевсовет предлагает отменить бесплатный проезд для депутатов
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Депутаты Киевсовета на пленарном заседании решили обратиться в Верховную Раду Украины и Кабинета министров Украины об отмене бесплатного проезда в транспорте для народных депутатов и депутатов местных советов. Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета, передает УНН.
Так, соответствующее решение поддержал 91 депутат.
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"В условиях, в период войны на востоке Украины, депутаты Киевского городского совета, считают нецелесообразным за счет государственного бюджета Украины и соответствующих местных бюджетов обеспечивать народных депутатов и депутатов местных советов бесплатным проездом. Поэтому мы предлагаем внести изменения в действующее законодательство Украины, отменив права народных депутатов и депутатов местных советов на бесплатный проезд", - отметила инициатор соответствующего проекта решения, депутат Киевсовета Алла Шлапак.
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