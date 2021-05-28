Київ вперше потрапив до рейтингу Топ-100 міст світу

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"Архітектурно обдарований, доброзичливий і креативний, Київ - це спокійна європейська столиця на підйомі", - йдеться в повідомленні.

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Мегаполіси оцінювали за різними критеріями, зокрема дивилися на безпеку, якість інфраструктури, доступність транспорту, кількість установ культури і рівень розвитку бізнесу.

Перші три місця серед кращих світових міст зайняли: Лондон, Нью-Йорк і Париж.

Київ зайняв 87 місце, залишивши позаду себе Мінськ, Ганновер, Бухарест, Дюссельдорф, Манчестер і Глазго.

"Київ, столиця України, можливо, не перша європейська столиця, яка приходить на розум, але вона одна з найяскравіших. Місто - жива енциклопедія слов'янської історії, якій 1500 років, - такий же барвистий і яскравий, як національний прапор, з будівлями, розфарбованими як українські писанки, і горизонтом, увінчаним золотими куполами, блискучими на пагорбах над Дніпром ", - написали автори рейтингу.

Українська столиця увійшла в сотню кращих міст світу завдяки тому, що Київ зайняв 28 місце в категорії "Пам'ятки". Укладачі рейтингу відзначили Києво-Печерську Лавру та інші собори.

"Музеї Києва займають 27-е місце в світі і варіюються від очевидних (Національний художній музей) до "тільки в Києві" (Національний музей історії України у Другій світовій війні)", - додали автори.

Нагадаємо, Україна у світовому рейтингу щастя посіла 69-ту сходинку серед 149 країн, включених до звіту. Це є одним з найнижчих показників серед європейських країн. Найщасливішою країною світу вже четвертий рік поспіль визнали Фінляндію.