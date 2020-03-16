Киянам розповіли, куди звертатися у разі порушення обмежувальних правил під час карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Держпродспоживслужба розповіла, куди звертатися киянам у разі порушення обмежувальних правил, які запроваджені на час карантинних заходів у зв’язку з коронавірусом. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ГУ Держпродспоживслужби у місті Києві.
“З 17 березня обмежується проведення культурних, спортивних, соціальних, релігійних та інших заходів за масової участі громадян, робота закладів громадського харчування. Не працюватимуть заклади швидкого харчування, ресторани, кафе, бари”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що обмежувальні заходи необхідні, оскільки, як свідчать дані країн, де висока захворюваність, 60% можуть хворіти на короновірус і бути безсимптомними носіями.
Так, Держпродспоживслужба рекомендує звертатися у разі виявлення порушень правил під час карантину у місті:
— на електронну адресу: [email protected] або поштову: 04053, м. Київ, вул. Некрасовська, 10/8.
— для отримання консультації з питань, що належать до повноважень ГУ, можна зателефонувати до Відділу розгляду звернень громадян та доступу до публічної інформації в робочі дні з понеділка по четвер з 09:00 до 18:00, у п’ятницю — до 16:45 за номерами телефонів: