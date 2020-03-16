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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 100307 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 103453 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 105502 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 104494 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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5 марта, 15:49 • 113141 просмотра

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Киевлянам рассказали, куда обращаться в случае нарушения ограничительных правил во время карантина

Киевлянам рассказали, куда обращаться в случае нарушения ограничительных правил во время карантина

Киев  •  УНН

 • 69982 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Госпродпотребслужба рассказала, куда обращаться киевлянам в случае нарушения ограничительных правил, введенных на время карантинных мероприятий в связи с коронавирус=ом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве.

"С 17 марта ограничивается проведение культурных, спортивных, социальных, религиозных и других мероприятий с массового участия граждан, работа предприятий общественного питания. Не будут работать заведения быстрого питания, рестораны, кафе, бары", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничительные меры необходимы, поскольку, как свидетельствуют данные стран, где высокая заболеваемость, 60% могут болеть короновирус и быть бессимптомными носителями.

Так, Госпродпотребслужба рекомендует обращаться в случае обнаружения нарушений во время карантина в городе:

- по электронной почте: [email protected] или почтовый: 04053, г. Киев, ул. Некрасовская, 10/8.
- для получения консультации по вопросам, относящимся к полномочиям ГУ, можно позвонить в Отдел рассмотрения обращений граждан и доступа к публичной информации в рабочие дни с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу - до 16:45 по телефонам: (044) 486-86-34 и (044) 486-95-85.

Напомним, украинцам напомнили основные действия для предотвращения заражения коронавирусом, в частности, самоизоляция, визуальный осмотр работников и респираторная гигиена.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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