Киевлянам рассказали, куда обращаться в случае нарушения ограничительных правил во время карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Госпродпотребслужба рассказала, куда обращаться киевлянам в случае нарушения ограничительных правил, введенных на время карантинных мероприятий в связи с коронавирус=ом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве.
"С 17 марта ограничивается проведение культурных, спортивных, социальных, религиозных и других мероприятий с массового участия граждан, работа предприятий общественного питания. Не будут работать заведения быстрого питания, рестораны, кафе, бары", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ограничительные меры необходимы, поскольку, как свидетельствуют данные стран, где высокая заболеваемость, 60% могут болеть короновирус и быть бессимптомными носителями.
Так, Госпродпотребслужба рекомендует обращаться в случае обнаружения нарушений во время карантина в городе:
- по электронной почте: [email protected] или почтовый: 04053, г. Киев, ул. Некрасовская, 10/8.
- для получения консультации по вопросам, относящимся к полномочиям ГУ, можно позвонить в Отдел рассмотрения обращений граждан и доступа к публичной информации в рабочие дни с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу - до 16:45 по телефонам: