Киевлянам рассказали, куда обращаться в случае нарушения ограничительных правил во время карантина

КИЕВ. 16 марта. УНН. Госпродпотребслужба рассказала, куда обращаться киевлянам в случае нарушения ограничительных правил, введенных на время карантинных мероприятий в связи с коронавирус=ом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве.