Китай запустить міжпланетну станцію до Місяця в 2024 році
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Китай запустить автоматичну міжпланетну станцію (АМС) "Чан'е-6" в рамках безпілотної місії дослідження Місяця в 2024 році. Про це на прес-конференції повідомив глава Китайського центру місячних досліджень при Державному управлінні оборонної науки, техніки і промисловості КНР Ху Хао, який відповідає, зокрема, за проведення місії, передає УНН.
Що відомо
Як очікується, “Чан’е-6” буде оснащений обладнанням з Росії, Франції, Швеції та Італії.
Крім того, як зазначалося в китайсько-російській заяві, для створення Міжнародної наукової місячної станції (МНМС) “Роскосмос” і Китайське національне космічне управління (CNSA) шукають міжнародних партнерів.
Довідково
МНМС — це експериментально-дослідний комплекс на поверхні і орбіті природного супутника Землі. Пекін і Москва планують, що станція буде мати можливість тривалої безпілотної експлуатації з перспективою присутності людини.
Завдання “Чан’е-6” полягають в “автоматичному зборі зразків місячного грунту для всебічного аналізу і вивчення”, підкреслив Ху Хао.
Нагадаємо
У грудні 2020 капсула китайського зонда “Чан’е-5” успішно повернулася на Землю. Апарат був запущений 24 листопада минулого року, здійснив посадку на видимій стороні Місяця і дві доби збирав грунт за допомогою бурового пристрою і маніпулятора.
У 2014 році Китай став третьою країною після СРСР і США, яка запустила космічний апарат до Місяця, здатний повертатись назад. Безпілотний апарат за вісім днів облетів природний супутник Землі, подолавши відстань у 840 тисяч кілометрів, і здійснив посадку на території автономного району Внутрішня Монголія на півночі КНР. Запуск космічного апарату став підготовкою до третього, заключного етапу китайської програми з вивчення Місяця. Ця місія покладалася на модулі “Чан’е-5” і “Чан’е-6”.