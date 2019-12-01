Китай висловив протест комісару ООН з прав людини через статтю про Гонконг
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Пекін вважає висловлювання верховного комісара ООН з прав людини Мішель Бачелет про Гонконг втручанням у внутрішні справи. Про це йдеться в заяві постійного представника КНР при ООН, повідомляє УНН з посиланням на Associated Press.
30 листопада в гонконгській газеті The South China Morning Post вийшла стаття Бачелет, в якій та, коментуючи акції протесту, закликала главу адміністрації Гонконгу Керрі Лам розслідувати скарги на надмірне застосування сили з боку поліцейських при розгоні демонстрантів.
У постпредстві КНР вважають, що в статті Бачелет міститься "недоречний коментар" про ситуацію в Гонконзі. На думку китайської сторони, її висловлювання "лише підштовхнуть учасників заворушень до радикальніших актів насильства". Пекін висловив верховному комісару ООН протест.
Нагадаємо, МЗС Китаю висловило протест США у зв'язку з підписанням закону про права людини у Гонконзі.