Китай выразил протест комиссару ООН по правам человека из-за статьи о Гонконге
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Пекин считает высказывания верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет о Гонконге вмешательством во внутренние дела. Об этом говорится в заявлении постпредства КНР при ООН, сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.
30 ноября в гонконгской газете The South China Morning Post вышла статья Бачелет, в которой та, комментируя акции протеста, призвала главу администрации Гонконга Кэрри Лам расследовать жалобы на чрезмерное применение силы со стороны полицейских при разгоне демонстрантов.
В постпредстве КНР посчитали, что в статье Бачелет содержится "неуместный комментарий" о ситуации в Гонконге. По мнению китайской стороны, ее высказывания "лишь подтолкнут участников беспорядков к более радикальным актам насилия". Пекин выразил верховному комиссару ООН протест.
Напомним, МИД Китая выразил протест США в связи с подписанием закона о правах человека в Гонконге.