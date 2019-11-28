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МИД Китая выразил протест США в связи с подписанием закона о правах человека в Гонконге

МИД Китая выразил протест США в связи с подписанием закона о правах человека в Гонконге

Киев  •  УНН

 • 9850 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Китай выступает решительно против подписания президентом США Дональдом Трампом закона о демократии и правах человека в Гонконге и считает такое поведение проявлением “ничем не прикрытой гегемонии”. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении МИД КНР, передает УНН.

“Подписание американской стороной так называемого закона о демократии и правах человека в Гонконге является серьезным вмешательством в дела Гонконга и внутренние дела Китая, серьезным нарушением международного права и основных норм международных отношений, а также ничем не прикрытой гегемонией. Правительство и народ Китая выражают решительный протест”, — указывается в документе.

В заявлении сказано, что своими действиями американская сторона “пренебрегает фактами, выдает белое за черное, калечит невинных граждан, презирает верховенство закона”. Как подчеркивается, основная цель США — “подорвать процветание и стабильность в Гонконге, а также принцип “одна страна — две системы”.

“Мы хотим сообщить американской стороне, что дела в Гонконге являются внутренними делами Китая и любой иностранное правительство и внешние силы не имеют права вмешиваться. Этот законопроект только сделает жителей Китая и соотечественников в Гонконге более осведомленными о зловещих намерениях и гегемонии Соединенных Штатов. Замысел американской стороны обречен на провал”, — говорится в документе.

В заявлении подчеркивается, что “решимость китайского правительства противостоять любому вмешательству внешних сил в дела Гонконга и приверженность принципу „одна страна — две системы“ несгибаемы”.

“Мы призываем американскую сторону не сопротивляться, иначе китайская сторона будет непременно принимать контрмеры. И всю ответственность за это будут нести США”, — говорится в сообщении МИД.

Напомним, ранее президент США подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге, из-за которого и начался этот конфликт.

До этого глава администрации Гонконга Керри Лам во вторник пообещала “серьезно реагировать” на мнения жителей, абсолютное большинство которых проголосовало за оппозиционных кандидатов на выборах депутатов районных советов, состоявшихся в воскресенье. В то же время она исключила возможность дальнейших уступок в выполнении требований демонстрантов.

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