МЗС Китаю висловило протест США у зв'язку з підписанням закону про права людини у Гонконзі

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Китай виступає рішуче проти підписання президентом США Дональдом Трампом закону про демократію і права людини в Гонконзі і вважає таку поведінку проявом “нічим не прикритої гегемонії”. Про це йдеться в опублікованій в четвер заяві МЗС КНР, передає УНН.