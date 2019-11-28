МЗС Китаю висловило протест США у зв'язку з підписанням закону про права людини у Гонконзі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Китай виступає рішуче проти підписання президентом США Дональдом Трампом закону про демократію і права людини в Гонконзі і вважає таку поведінку проявом “нічим не прикритої гегемонії”. Про це йдеться в опублікованій в четвер заяві МЗС КНР, передає УНН.
“Підписання американською стороною так званого закону про демократію і права людини в Гонконзі є серйозним втручанням в справи Гонконгу і внутрішні справи Китаю, серйозним порушенням міжнародного права і основних норм міжнародних відносин, а також нічим не прикриту гегемонією. Уряд і народ Китаю висловлюють рішучий протест” , - вказується в документі.
У заяві сказано, що своїми діями американська сторона “нехтує фактами, видає біле за чорне, калічить невинних громадян, зневажає верховенство закону”. Як підкреслюється, основна мета США — “підірвати процвітання та стабільність в Гонконзі, а також принцип “одна країна — дві системи”.
“Ми хочемо повідомити американській стороні, що справи в Гонконзі є внутрішніми справами Китаю і що будь-який іноземний уряд і зовнішні сили не мають право втручатися. Цей законопроект лише зробить мешканців Китаю та співвітчизників в Гонконзі більш обізнаними про зловісні наміри і гегемонії Сполучених Штатів. Задум американської сторони приречений на провал”, — йдеться в документі.
У заяві підкреслюється, що “рішучість китайського уряду протистояти будь-якому втручанню зовнішніх сил в справи Гонконгу і прихильність принципу „одна країна — дві системи“ непохитні”.
“Ми закликаємо американську сторону не пручатися, інакше китайська сторона неодмінно вживатиме контрзаходи. І всю відповідальність за це нестимуть США”, — йдеться в повідомленні МЗС.
Нагадаємо, раніше президент США підписав закон про демократію і права людини у Гонконзі, через який і почався цей конфлікт.
До цього глава адміністрації Гонконгу Керрі Лам у вівторок пообіцяла “серйозно реагувати” на думки мешканців, абсолютна більшість яких проголосувало за опозиційних кандидатів на виборах депутатів районних рад, що відбулися в неділю. У той же час вона виключила можливість подальших поступок у виконанні вимог демонстрантів.