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Китай готовий докладати зусилля задля припинення війни Росії проти України - МЗС

Китай готовий докладати зусилля задля припинення війни Росії проти України - МЗС

Київ • УНН

 • 171196 перегляди

КИЇВ. 1 березня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Китайської Народної Республіки Ван Ї. Китайський міністр запевнив в готовності Китаю докладати всі зусилля задля припинення війни на українській землі дипломатичним шляхом, пише УНН з посиланням на повідомлення МЗС.

Цитата

“Китайський міністр підтвердив непохитну підримку суверенітету та територіальної цілісності України з боку КНР, відзначив стратегічний характер двосторонніх відносин. Він запевнив Дмитра Кулебу в готовності Китаю докладати всі зусилля задля припинення війни на українській землі дипломатичним шляхом, зокрема як постійний член Ради Безпеки ООН”, - повідомили в МЗС.

“Дмитро Кулеба особливо відзначив дистанціювання Китаю від рішення Путіна привести сили стримування російської армії в особливий режим бойового чергування”, - вказано у повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що глава української дипломатії детально поінформував свого китайського колегу про розвиток збройної агресії Російської Федерації проти України, обстріли цивільної інфраструктури та вбивства мирного населення.

Кулеба звернувся з проханням до Ван Ї використати рівень відносин між Пекіном та Москвою, аби змусити Росію припинити збройну агресію проти українського народу.

Глави МЗС також обговорили питання безпеки китайської громади в Україні. У цьому контексті Кулеба наголосив, що найкращою гарантією безпеки китайських громадян, а також інших іноземних громадян, в Україні є тиск їхніх урядів на Росію, аби вона припинила збройну агресію проти нашої держави, насамперед варварські обстріли мирних українських міст.

Раніше

Минулого тижня відбулися телефонні перемовини китайського лідера Сі Цзіньпіна і президента країни-агресора Володимира Путіна.

У розмові російська сторона запевнила, що готова вести переговори на високому рівні з українською стороною.

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