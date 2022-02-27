Кислиця в ООН: Білорусь задіяна в агресії проти України
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Київ засуджує той факт що Білорусь також задіяна в агресії Росії проти України. Про це заявив постійний представник України в ООН Сергій Кислиця під час засідання РБ ООН в неділю, пише УНН.
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“Ми засуджуємо той факт, що Білорусь також задіяна в агресії проти України, і з початку російської агресії проти України ця країна надала свою територію для наступальних дій з боку Росії”, — сказав постпред.
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Він нагадав що сьогодні аеропорт в українському місті Житомир було обстріляно, і ці ракети були запущені з території Білорусі.
“Хіба це запрошення на українсько-білоруськоу кордоні? Як ми можемо толерувати таку ескалацію бойових дій з боку агресора напередодні перемовин?”, — додав дипломат.
Додамо
Як стало відомо, Президент України Володимир Зеленський погодився на переговори з російською Стороною в Гомельській області.
Раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що переговори України і Росії на території Мінська не відбудуться. Цей майданчик вибрав не Мінськ і не Україна. Російська Федерація обстрілює наші землі з території Білорусі, що демонструє факт того, що “брати-білоруси” займають опозиційну сторону.
Нагадаємо
24 лютого о 5.00 Збройні сили Російської Федерації почали обстрілювати військові об’єкти Збройних сил України, а також аеродроми в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці.
Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на кордоні з окупованим Кримом.
На всій території України ввели воєнний стан.