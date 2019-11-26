Кінах пояснив, чому продаж “Укрспирту” є помилкою Зеленського

“Є закони економіки, які діють незалежно від назви держави чи прізвища президента чи складу урядів. І коли держава, по суті, розписується у своєму безсиллі, як менеджер, а мова йде про підприємство, де 100% належать державі, це означає величезні проблеми ефективності системи інститутів влади. Для того, щоб забезпечити ефективну роботу “Укрспирту” не обов'язково ставити за мету швидко, тим більше в умовах дуже несприятливого інвестиційного клімату, включаючи війну на Сході, продати стратегічний об'єкт. Я вважаю що це буде помилкою, і уряду варто було б зайнятися такими питаннями, як жорстка протидія контрабанді, контрафакту, а також визначенням ефективного та професійного менеджменту на підприємстві “Укрспирт”. І ця галузь може бути дуже прибутковою, і давати серйозні надходження до бюджетів всіх рівнів. І це було у свій час - на принципах ефективної системи державного управління”, - пояснив Кінах.

За його словами, замість розпродавати стратегічні підприємства, Кабмін повинен сьогодні відпрацювати серйозно державну програму відновлення ефективності.

“Там, де треба, - зайнятися реструктуризацією підприємств, там, де можливо, - частку активів направити на приватизацію, подумати про створення сприятливих умов для залучення інвестицій для модернізації галузі, тощо. А Україна має величезні можливості у виробництві того ж спирту, і це підтверджують показники, що були ще 10-15 років тому. Україні була дуже потужним експортером продукції та отримувала величезні надходження.

На жаль, але такої програми зараз немає, чіткої кадрової політики також немає. Замість цього - корупційна метушня навколо цих ресурсів”, - зазначив він.

Кінах додав, що швидкий розпродаж державних активів, анонсований владою, в Європі вже називають "українським секонд хендом".

“Все це може призвести до протилежних наслідків. Уряду потрібно було б більше детально, комплексно та системно займатися цими питаннями”, - резюмував він.

Нагадаємо, за словами депутата від “Слуги народу” Макса Бужанського, влада обвалила свої рейтинги довіри намірами розпродати державні стратегічні підприємства.

Як писав УНН, у жовтні Президент Володимир Зеленський зареєстрував у ВР законопроект (№ 2300) про демонополізацію спиртової галузі. Ініціатива лобіює інтереси горілчаних компаній, зокрема іноземних, і “вбиває” ДП “Укрспирт”, кажуть експерти.

Попри відсутність економічних розрахунків, зауваження Головного науково-експертного управління ВР та двох висновків Комітетів, зокрема бюджетного, Комітет ВР з питань розвитку економіки (головний) виніс законопроект в зал для голосування, де його прийняли у першому читанні. Щоправда, рішення головного Комітету було прийнято під гарантію зустрічі з Президентом та підготовки ґрунтовних змін до законопроекту. Зустріч мала відбутися 19 листопада та була перенесена на невизначений час.