Кількість жертв внаслідок повені в Туреччині зросла до 74
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. У результаті повеней на чорноморському узбережжі Туреччини загинули 74 людини. Про це повідомляє Hurriyet, пише УНН.
Деталі
У провінції Кастамону загинули 62 людини, ще 11 загинули у провінції Синоп та ще одна особа у провінції Бартин після того, як повені вперше вразили регіон.
Всього 341 особа в Бартині, 1480 у Кастамону та 560 у Синопі були евакуйовані в безпечні зони, додало AFAD.
Пошукові та рятувальні роботи тривають у районі, що постраждав від катастрофи.
Доповнення
Проливні дощі на півночі Туреччини 11 серпня спровокували селеві потоки, зсуви та повені. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив постраждалі від повені райони зоною стихійного лиха.