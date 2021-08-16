Кількість жертв внаслідок повені в Туреччині зросла до 74

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17 березня, 19:38 • 104930 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 136874 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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17 березня, 14:49 • 196998 перегляди

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17 березня, 13:49 • 163994 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

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17 березня, 12:39 • 161082 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

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17 березня, 09:17 • 182083 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

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17 березня, 05:23 • 159582 перегляди

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Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 221958 перегляди

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Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. У результаті повеней на чорноморському узбережжі Туреччини загинули 74 людини. Про це повідомляє Hurriyet, пише УНН.

Деталі

У провінції Кастамону загинули 62 людини, ще 11 загинули у провінції Синоп та ще одна особа у провінції Бартин після того, як повені вперше вразили регіон. 

Всього 341 особа в Бартині, 1480 у Кастамону та 560 у Синопі були евакуйовані в безпечні зони, додало AFAD.

Пошукові та рятувальні роботи тривають у районі, що постраждав від катастрофи.

Доповнення

Проливні дощі на півночі Туреччини 11 серпня спровокували селеві потоки, зсуви та повені. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив постраждалі від повені райони зоною стихійного лиха.

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