Кількість жертв урагану "Іда" зросло до 22 осіб, серед них двохрічна дитина - ЗМІ

Деталі

За даними поліції, чотири жінки, троє чоловіків і дворічний хлопчик загинули в результаті п'яти окремих повеней в місті. У Нью-Джерсі були вбиті ще 14 осіб, в тому числі п'ять жителів комплексу апартаментів Oakwood Plaza в Елізабет і одна людина, тіло якої було виявлено в Пассаік.

"Сьогодні ввечері ми переживаємо історичне погодне явище: рекордний дощ по всьому місту, жорстокі повені та небезпечні умови на наших дорогах", - написав у Твіттер мер Нью-Йорка Білл де Блазіо.

За даними Національної метеорологічної служби США, денна кількість опадів склало 18 см, побивши попередній рекорд в 10 см, встановлений в 1927 році. Тим часом, в Ньюарку випало 21 см дощу, що перевищує рекорд 1959 року - 5 см.

Погода і повінь призвели до того, що транспорт в Нью-Йорку практично повністю зупинився, а рух в метро було припинено або сильно обмежено.

A torrent of water poured into a New York subway station Wednesday night as remnants of #HurricaneIda unleashed dangerous flash floods and tornadoes across the Northeast https://t.co/fYrX9zQKqi pic.twitter.com/ekke5dbANJ

— CNN (@CNN) September 2, 2021

У середу ввечері було випущено рідкісне попередження про торнадо для Бронксу і частини Вестчестера.

Десятки матчів на US Open були відкладені раніше в середу через дощ.

Губернатор Нью-Йорка Кеті Хочул оголосила надзвичайний стан.

Губернатор Нью-Джерсі Філ Мерфі також оголосив надзвичайний стан через "сувору погоду".

Синоптики повідомили, що принаймні один торнадо зафіксували в штаті Нью-Джерсі. Як повідомляє NBC Philadelphia, щонайменше дев'ять будинків були зруйновані.

New York is flooding again pic.twitter.com/4zX1dfoFU4

— Dr. Lucky Tran (@luckytran) September 2, 2021

Додамо

Ураган "Іда", який отримав 4-ю категорію за шкалою Саффіра-Сімпсона (швидкість вітру від 58 до 70 метрів в секунду), 29 серпня обрушився на південний штат Луїзіану і потім, поступово слабшаючи, рухався уздовж Східного узбережжя США.

У Луїзіані близько двох мільйонів людей залишилися без електрики, спостерігалися також перебої з водопостачанням. В околицях столиці штату Батон-Руж загинув чоловік - на його будинок впало дерево.

Очікується, що в п'ятницю в Луїзіану прибуде президент США Джо Байден, а в четвер він виступить зі зверненням до нації, в якому, як повідомляється, розповість про реакцію Білого дому на збиток, нанесений ураганом "Іда".