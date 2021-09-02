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Количество жертв урагана "Ида" возросло до 22 человек, среди них двухлетний ребенок - СМИ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 сентября. УНН. По меньшей мере 22 человека погибли в результате урагана "Ида", который побил рекорд по количеству осадков и спровоцировал беспрецедентное внезапное наводнение в Нью-Йорке. Об этом сообщает телекомпания NBC, информирует УНН.

Детали

По данным полиции, четыре женщины, трое мужчин и двухлетний мальчик погибли в результате пяти отдельных наводнений в городе. В Нью-Джерси были убиты еще 14 человек, в том числе пять жителей комплекса апартаментов Oakwood Plaza в Элизабет и один человек, тело которого было обнаружено в Пассаик.

"Сегодня вечером мы переживаем историческое погодное явление: рекордный дождь по всему городу, жестокие наводнения и опасные условия на наших дорогах", - написал в Твиттере мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.

По данным Национальной метеорологической службы США, дневное количество осадков составило 18 см, побив предыдущий рекорд в 10 см, установленный в 1927 году. Между тем, в Ньюарке выпало 21 см дождя, что превышает рекорд 1959 года - 5 см.

Погода и наводнение привели к тому, что транспорт в Нью-Йорке практически полностью остановился, а движение в метро было приостановлено или сильно ограничено.

A torrent of water poured into a New York subway station Wednesday night as remnants of #HurricaneIda unleashed dangerous flash floods and tornadoes across the Northeast https://t.co/fYrX9zQKqi pic.twitter.com/ekke5dbANJ

- CNN (@CNN) September 2, 2021

В среду вечером было выпущено редкое предупреждения о торнадо для Бронкса и части Вестчестера.

Десятки матчей на US Open были отложены ранее в среду из-за дождя.

Губернатор Нью-Йорка Кэти Хочул объявила чрезвычайное положение.

Губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи также объявил чрезвычайное положение из-за "строгой погоды".

Синоптики сообщили, что по крайней мере один торнадо зафиксировали в штате Нью-Джерси. Как сообщает NBC Philadelphia, по меньшей мере девять домов были разрушены.

New York is flooding again pic.twitter.com/4zX1dfoFU4

- Dr. Lucky Tran (@luckytran) September 2, 2021

Добавим

Ураган "Ида", который получил 4-ю категорию по шкале Саффира-Симпсона (скорость ветра от 58 до 70 метров в секунду), 29 августа обрушился на южный штат Луизиану и затем, постепенно ослабевая, двигался вдоль восточного побережья США.

В Луизиане около двух миллионов человек остались без электричества, наблюдались также перебои с водоснабжением. В окрестностях столицы штата Батон-Руж погиб человек - на его дом упало дерево.

Ожидается, что в пятницу в Луизиану прибудет президент США Джо Байден, а в четверг он выступит с обращением к нации, в котором, как сообщается, расскажет о реакции Белого дома на ущерб, нанесенный ураганом "Ида".

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