Кількість жертв COVID-19 в Бразилії досягла майже 60 тисяч осіб

За останню добу в латиноамериканській країні померло 1280 пацієнтів з підтвердженою коронавірусною інфекцією, загальне число померлих з початку пандемії - 59 594.

Як повідомило міністерство охорони здоров'я країни, число нових випадків зараження склало 33 846.

Всього з початку пандемії в Бразилії виявлено близько 1,4 млн тих, хто заразився коронавірусом нового типу.

Нагадаємо, у світі від коронавірусу одужали більше 5,2 млн осіб.