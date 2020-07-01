Кількість жертв COVID-19 в Бразилії досягла майже 60 тисяч осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Кількість жертв COVID-19 в Бразилії впритул наблизилася до 60 тисяч осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
За останню добу в латиноамериканській країні померло 1280 пацієнтів з підтвердженою коронавірусною інфекцією, загальне число померлих з початку пандемії - 59 594.
Як повідомило міністерство охорони здоров'я країни, число нових випадків зараження склало 33 846.
Всього з початку пандемії в Бразилії виявлено близько 1,4 млн тих, хто заразився коронавірусом нового типу.
Нагадаємо, у світі від коронавірусу одужали більше 5,2 млн осіб.