Число жертв COVID-19 в Бразилии достигло почти 60 тысяч человек
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Число жертв COVID-19 в Бразилии вплотную приблизилась к 60 000 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
За последние сутки в латиноамериканской стране умерло 1280 пациентов с подтвержденной Коронавирусная инфекцией, общее число умерших с начала пандемии - 59594.
Как сообщило министерство здравоохранения страны, число новых случаев заражения составило 33846.
Всего с начала пандемии в Бразилии обнаружено около 1,4 млн заразившихся коронавирусом нового типа.
Напомним, в мире от коронавируса выздоровели более 5,2 млн человек.