Кількамільйонна схема на альбомах для новонароджених: суд у Харкові виніс рішення

"Рішенням господарського суду Харківської області задоволено позовну заяву... прокуратури... про визнання недійсним договору на закупівлю товару, укладеним між фізичною особою-підприємцем та медичним закладом та повернення грошових коштів у сумі майже 3 млн грн", - йдеться у повідомленні.

За даними прокуратури, підприємець і медзаклад уклали договір про закупівлю 8 тисяч альбомів для новонароджених на майже 3 млн грн.

"Підприємець... надав... підроблену накладну, згідно з якою він передав медзакладу вказаний товар. Головний лікар підписав акт приймання-передачі та платіжне доручення, на підставі чого на рахунок підприємця перераховано майже 3 млн грн бюджетних коштів", - вказали у відомстві.

Таким чином, встановлено, що вказаний договір на закупівлю товару, як вказано, укладений сторонами "з метою введення в оману Харківської міськради... для приховування справжніх намірів,.. а саме протиправного заволодіння бюджетними коштами".

Нагадаємо, у Харкові за 3 млн грн збитків при закупівлі альбомів для новонароджених судитимуть лікаря.