Схема на альбомах для новорожденных на пару миллионов: суд в Харькове вынес решение
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Суд в Харькове удовлетворил иск прокуратуры о признании недействительным договора на закупку альбомов для новорожденных и возвращении почти 3 млн грн. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Харьковской местной прокуратуры.
"Решением хозяйственного суда Харьковской области удовлетворено исковое заявление... прокуратуры... о признании недействительным договора на закупку товара, заключенным между физическим лицом-предпринимателем и медицинским учреждением и возврате денежных средств в сумме почти 3 млн грн", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, предприниматель и медучреждение заключили договор о закупке 8000 альбомов для новорожденных почти на 3 млн грн.
"Предприниматель... предоставил ... поддельную накладную, согласно которой он передал медучреждению указанный товар. Главный врач подписал акт приема-передачи и платежное поручение, на основании чего на счет предпринимателя перечислено почти 3 млн грн бюджетных средств", - указали в ведомстве.
Таким образом, установлено, что указанный договор на закупку товара, как указано, заключен сторонами "с целью введения в заблуждение Харьковского горсовета... для сокрытия истинных намерений,.. а именно противоправного завладения бюджетными средствами".
Напомним, в Харькове за почти 3 млн грн убытков при закупке альбомов для новорожденных будут судить врача.