Кидок із сиреною Петрова приніс "Київ-Баскету" перемогу над "Дніпром"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. В перший день зими "Київ-Баскет" обіграв "Дніпро" у виїзному протистоянні Суперліги України, інформує кореспондент УНН.
Доля доволі рівної гри за рахунком вирішувалася на заключних хвилинах: центровий В'ячеслав Петров отримав передачу від Богдана Близнюка та за метр до триочкової лінії із сиреною поцілив у кільце попри кидок з високою траєкторією через руки Максима Корнієнка – 78:75 на користь столичного клубу.
Статистика:
"Дніпро": Дугат 4 очки + 9 передач, Закурдаєв 7, Глєбов 6, Тимофеєнко 11 + 5 підбирань, Корнієнко 13 + 11 підбирань - старт; Чумаков, Шундель 10, Санон 16 + 9 підбирань, Фесенко 8
"Київ-Баскет": Шепард 9 очок + 7 підбирань + 6 передач, Близнюк 15 + 4 підбирання + 3 перехоплення, Крутоус 2, Петров 20 + 8 підбирань + 4 передачі, Коренюк 10 + 5 підбирань - старт; Кондраков 6, Хілл 9 + 6 підбирань, Павлов 2, Пустозвонов, Едвін 5 + 5 підбирань.
Зауважимо, в іншому протистоянні вечора "Харківські Соколи" завоювали першу звитягу в лізі у грі із "Черкаськими Мавпами" – 77:72.