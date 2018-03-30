Холодницький наполягатиме оприлюднити записи з його кабінету
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Керівник САП Назар Холодницький буде наполягати на публічному розгляді скарги, яку направлено щодо нього до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів та оприлюднені записів, зроблених в його кабінеті. Про це він заявив під час брифінгу, передає УНН.
"Коли я ознайомлюся зі скаргою, яку на мене подали я буду обов’язково наполягати на публічному розгляді цього дисциплінарного провадження. Я прокоментую кожне слово, яке сказано… Я буду наполягати під час розгляду цієї дисциплінарної скарги на оприлюднені всіх тих записів", – повідомив Н. Холодницький.
Крім того він додав, що на записах які робились у нього в кабінеті немає фактів вимагання хабарів.
"На цих записах ви не почуєте жодного факту вимагання мною хабарів, занесення мені валіз з грошима в кабінети чи пропозиції цього робити. Я впевнений, що цього немає. Що є на цих записах? Так, можливо там є нецензурне спілкування, в тому числі і з підлеглими… Я як звичайна людина теж вмію лаятись. Така в нас робота", - резюмував Н.Холодницький.
Нагадаємо, Генеральний прокурор України просить Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів розглянути питання зняття Назара Холодницького з посади заступника Генпрокурора - керівника САП.
Як повідомляв УНН, ГПУ спільно з НАБУ прооводить слідчі дії щодо керівника САП Назара Холодницького.
Як відомо, 30 листопада 2015 року тодішній Генеральний прокурор України Віктор Шокін своїм наказом призначив на посаду заступника Генерального прокурора України керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.