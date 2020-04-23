Холодницький на засіданні комітету ВР доповість про закриття справи проти експрокурора Кулика
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький доповість на засіданні Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики про закриття Антикорупційним судом кримінального провадження за обвинуваченням колишнього прокурора Костянтина Кулика. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Апарату Верховної Ради України.
“Про інформацію заступника генерального прокурора — керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Холодницького Н.І. щодо закриття Вищим антикорупційним судом кримінального провадження за обвинуваченням колишнього прокурора Кулика К.Г.”, — сказано у порядку денному.
Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд закрив справу проти колишнього прокурора сил Антитерористичної операції Генеральної прокуратури України Костянтина Кулика щодо незаконного збагачення.
Як раніше повідомляв УНН, обвинувальний акт колишньому військовому прокурору сил АТО Костянтину Кулику вручили 21 жовтня у приміщенні НАБУ. Його звинувачують у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.368-2 КК України (“Незаконне збагачення”).
Детективи НАБУ 7 жовтня 2016 року завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного збагачення Костянтина Кулика.