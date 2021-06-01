Хокей: чинний володар Кубку Стенлі одержав перемогу на старті серії плей-офф

Деталі

Рахунок у матчі відкрила “Тампа-Бей”, реалізувавши свою другу за рахунком більшість у другому періоді. Брейді Пойнт з близької відстані переправив шайбу у ворота після накидання Віктора Хедмана від синьої лінії.

На другій хвилині третього періоду “Кароліна” зрівняла рахунок, використавши свій шанс при реалізації зайвого. Це захисник Джейк Бін забив свій перший в кар’єрі гол в плей-офф.

Гол Барклі Гудроу за 7:21 хвилини до кінця третього періоду став переможним для “Тампа-Бей” в першому матчі серії другого раунду Кубка Стенлі проти “Кароліни” — 2:1.

Доповнення

В іншому поєдинку другого раунду плей-офф “Колорадо” завдав розгромної поразки “Вегасу” — 7:1.