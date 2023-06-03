Хоче поспілкуватись із президентами: Зеленський заявив, що готовий летіти до Латинської Америки

Зеленський зазначив, що під час війни здійснити поїздку буде складно, але він готовий.



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"... я готовий. Я просив, повірте, майже кожну з держав я просив: зробімо мою зустріч із лідерами вашого континенту. Я готовий прилетіти, я хочу з ними спілкуватися. Ваші люди, ваше суспільство довіряють своїм лідерам", - сказав Президент України.

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За словами Зеленського, саме під час спілкування "ми детально побачимо, хто такий путін, і що він не такий великий".

"... давайте ми вам розкажемо, що відбувається. Якщо ви не маєте можливості приїхати до нас, нічого страшного, у мене корони немає, і я дуже проста людина, я буду у вас", – сказав Зеленський.

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