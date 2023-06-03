Хочет пообщаться с президентами: Зеленский заявил, что готов лететь в Латинскую Америку
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский хочет прилететь на встречу к лидерам Латинской Америки. Об этом он сказал в интервью латиноамериканским СМИ, передает УНН.
Зеленский отметил, что во время войны совершить поездку будет сложно, но он готов.
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"... я готов. Я просил, поверьте, почти каждое из государств я просил: давайте сделаем мою встречу с лидерами вашего континента. Я готов прилететь, я хочу с ними общаться. Ваши люди, ваше общество доверяют своим лидерам", - сказал Президент Украины.
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По словам Зеленского, именно во время общения "мы детально увидим, кто такой путин, и что он не такой большой".
"... давайте мы вам расскажем, что происходит. Если вы не имеете возможности приехать к нам, ничего страшного, у меня короны нет, и я очень простой человек, я буду у вас", – сказал Зеленский.
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