Хочет пообщаться с президентами: Зеленский заявил, что готов лететь в Латинскую Америку

Зеленский отметил, что во время войны совершить поездку будет сложно, но он готов.



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"... я готов. Я просил, поверьте, почти каждое из государств я просил: давайте сделаем мою встречу с лидерами вашего континента. Я готов прилететь, я хочу с ними общаться. Ваши люди, ваше общество доверяют своим лидерам", - сказал Президент Украины.

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По словам Зеленского, именно во время общения "мы детально увидим, кто такой путин, и что он не такой большой".

"... давайте мы вам расскажем, что происходит. Если вы не имеете возможности приехать к нам, ничего страшного, у меня короны нет, и я очень простой человек, я буду у вас", – сказал Зеленский.

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