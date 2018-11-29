Хацкевич перебудував гру "Динамо" перед матчем з "Астаною"

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Наставник київського “Динамо” Олександр Хацкевич напередодні гостьової баталії Ліги Європи з “Астаною” зачепив тему штучного газону “Астана арени” та зміни гри свого колективу. Про це інформує сайт “біло-синіх”, передає УНН.

“У кожного синтетичного газону є своя специфіка. У нас взагалі немає великого досвіду ігор на штучному покритті, хоча минулого року грали два матчі із „Янг Бойз“ — перший матч склався невдало, а другий — краще, адже ми пристосувалися. Те ж саме буде і в матчі з „Астаною“: чим швидше ми пристосуємося до газону, тим кращою буде гра”, — відзначив керманич.

Про перебудову гри футболістів “Динамо”: “ми почали вибудовувати свою гру по-іншому, у залежності від сильних якостей наших футболістів. Я не знаю команд, які б виходили на поле та грали на нічию, кожен намагається перемогти”.

Також тренер відзначив досвідченість представників казахського колективу.

“У них („Астани“ — ред.) досить досвідчена група атаки, футболісти є доповненням одне одного. Є міцні, є більш технічні, тож небезпека може виходити від будь-якого футболіста — як в атаці, так і при стандартних положеннях, це норма у сучасному футболі”, — зауважив білорус.

Зазначимо, що обидва колективи мають по 8 очок і лідирують у групі. У випадку перемоги кожен із клубів оформить вихід до стадії плей-оф.

Додамо, що гра на “Астана арені” розпочнеться о 17:50.

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