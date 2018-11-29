Хацкевич перестроил игру "Динамо" перед матчем с "Астаной"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Наставник киевского “Динамо” Александр Хацкевич накануне гостевой баталии Лиги Европы с “Астаной” затронул тему искусственного газона “Астана арены” и изменения игры своего коллектива. Об этом сообщает сайт “бело-синих”, передает УНН.
“У каждого синтетического газона есть своя специфика. У нас вообще нет большого опыта игр на искусственном покрытии, хотя в прошлом году играли два матча с „Янг Бойз“ — первый матч сложился неудачно, а второй — лучше, ведь мы приспособились. То же самое будет и в матче с „Астаной“: чем быстрее мы приспособимся к газону, тем лучше будет игра”, — отметил руководитель.
О перестройке игры футболистов “Динамо”: “Мы начали выстраивать свою игру по-другому, в зависимости от сильных качеств наших футболистов. Я не знаю команд, которые выходили на поле и играли на ничью, каждый пытается победить”.
Также тренер отметил опытность представителей казахского коллектива.
“У них („Астаны“ — ред.) достаточно опытная группа атаки, футболисты является дополнением друг друга. Есть крепкие, более технические, и опасность может исходить от любого футболиста — как в атаке, так и при стандартных положениях, это норма в современном футболе”, - отметил белорус.
Отметим, что оба коллектива имеют по 8 очков и лидируют в группе. В случае победы каждый из клубов оформит выход в стадию плей-офф.
Добавим, что игра на “Астана арене” начнется в 17:50.