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Кейт Міддлтон зробила щеплення проти коронавірусу

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон, дружина британського принца Вільяма, поділилася фотографією, на якій вона отримала вакцину від коронавірусу. Про це інформує УНН з посиланням на Twitter-сторінку герцога і герцогині Кембриджських.

Кейт Міддлтон зробила щеплення проти коронавірусу

Деталі

У своєму повідомленні в Twitter вона сказала, що їй зробили укол в Музеї науки в Лондоні.

"Вчора я отримала свою першу дозу вакцини COVID-19 в лондонському Музеї науки. Я дуже вдячна всім, хто бере участь у впровадженні - спасибі вам за все, що ви робите", - написала вона.

Однак невідомо, якою саме вакциною було зроблено щеплення та як себе почуває Герцогиня Кембриджська.

Серед членів королівської сім'ї, крім Кейт Міддлтон і принца Вільяма, також вже вакцинувалися Єлизавета II, принц Чарльз і його дружина герцогиня Камілла.

Yesterday I received my first dose of the COVID-19 vaccine at London’s Science Museum. I’m hugely grateful to everyone who is playing a part in the rollout - thank you for everything you are doing. pic.twitter.com/h427iT0n4x

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) May 29, 2021

Контекст

Особи старше 30 років у Великій Британії тепер мають право на вакцинацію позачергово, і тільки дорослим у віці від 18 до 29 все ще доводиться чекати.

Людям у віці 39 років і молодше, а також вагітним жінкам пропонується вакцина Pfizer або Moderna від COVID-19, відповідно до недавно оновлених рекомендацій.

Деякі райони Лондона, де поширюється індійський варіант, збільшили швидкість введення вакцин за останні два тижні, щоб спробувати захистити людей.

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