Кейт Миддлтон сделала прививку против коронавируса

Детали

В своем сообщении в Twitter она сказала, что ей сделали укол в Музее науки в Лондоне.

"Вчера я получила свою первую дозу вакцины COVID-19 в лондонском Музее науки. Я очень благодарна всем, кто принимает участие во внедрении - спасибо вам за все, что вы делаете", - написала она.

Однако неизвестно, какой именно вакциной она была привита и как себя чувствует герцогиня Кембриджская.

Среди членов королевской семьи, кроме Кейт Миддлтон и принца Уильяма, также уже вакцинировались Елизавета II, принц Чарльз и его супруга герцогиня Камилла.

Yesterday I received my first dose of the COVID-19 vaccine at London's Science Museum. I'm hugely grateful to everyone who is playing a part in the rollout - thank you for everything you are doing. pic.twitter.com/h427iT0n4x

- The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) May 29, 2021

Контекст

Лица старше 30 лет в Великобритании теперь имеют право на вакцинацию вне очереди, и только взрослым в возрасте от 18 до 29 лет все еще приходится ждать.

Людям в возрасте 39 лет и моложе, а также беременным женщинам предлагается вакцина Pfizer или Moderna от COVID-19 в соответствии с недавно обновленными рекомендациями.

Некоторые районы Лондона, где распространяется индийский вариант, увеличили скорость введения вакцины за последние две недели, чтобы попытаться защитить людей.