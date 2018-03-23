Казус Савченко: нардепа одночасно звільнили і взяли під варту
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Одночасне звільнення і взяття під варту народного депутата Надії Савченко в одному судовому рішенні є “юридичним крючкотворством”. Про це в коментарі журналістам сьогодні по завершенню судового засідання у Шевченківському районному суді Києва заявив адвокат Савченко Віктор Чевгуз, пердає кореспондент УНН.
“Рішення не відповідає ані матеріалам справи, ані об’єктивній дійсності, яка є. Ви помітили, що суддя погодився з нами, що вона затримана була незаконно... Звільнити її в залі суду з-під варти і тут же другим реченням — "взяти її під варту". Це юридичне крючкотворство, називається. Нічого іншого. Тобто він її звільнив з-під варти і взяв під варту двому реченнями”, — сказав Чевгуз.
Як повідомляв УНН, Верховна Рада напередодні позбавила Савченко депутатської недоторканності та надала дозвіл на її затримання й арешт.
У ВР Н.Савченко затримали, зачитавши їй повідомлення, у чому її підозрюють: злочини, передбачені ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а також ч.1 ст.258-3 ККУ. Генпрокурор Ю.Луценко раніше заявив, що є незаперечні докази того, що Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.
Надія Савченко провела ніч у СІЗО СБУ, де її допитували.