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Катастрофа літака в Підмосков'ї: майже всі пасажири є жителями Оренбурзької області

Катастрофа літака в Підмосков'ї: майже всі пасажири є жителями Оренбурзької області

Київ • УНН

 • 10310 перегляди

КИЇВ. 11 лютого. УНН. Практично всі пасажири літака, що розбився в Підмосков'ї, є жителями Оренбурзької області. Про це повідомив представник прес-служби губернатора регіону Сергій Шермецинський, передає УНН з посиланням на ТАСС.

“Більше 60 пасажирів літака, який летів з Москви до Орська і зазнав катастрофи, були жителями Оренбурзької області”, — сказано в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні в Підмосков'ї зазнав аварії літак Ан-148 на якому знаходилися 71 особа: 65 пасажирів і 6 членів екіпажу.

Повідомлялося також, що президент Російської Федерації Володимир Путін доручив уряду створити спеціальну комісію з розслідування авіакатастрофи в Підмосков’ї.

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