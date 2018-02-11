Катастрофа літака в Підмосков'ї: майже всі пасажири є жителями Оренбурзької області
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Практично всі пасажири літака, що розбився в Підмосков'ї, є жителями Оренбурзької області. Про це повідомив представник прес-служби губернатора регіону Сергій Шермецинський, передає УНН з посиланням на ТАСС.
“Більше 60 пасажирів літака, який летів з Москви до Орська і зазнав катастрофи, були жителями Оренбурзької області”, — сказано в повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні в Підмосков'ї зазнав аварії літак Ан-148 на якому знаходилися 71 особа: 65 пасажирів і 6 членів екіпажу.
Повідомлялося також, що президент Російської Федерації Володимир Путін доручив уряду створити спеціальну комісію з розслідування авіакатастрофи в Підмосков’ї.