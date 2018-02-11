Катастрофа Ан-148 у РФ: МЗС перевіряє, чи були на борту українці
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Консул перевіряє інформацію про те, чи знаходились українці на бору літака, що зазнав катастрофи у Підмосков'ї. Про це повідомив УНН представник департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.
“Консул перевіряє інформацію про те, чи знаходились українці на бору літака, що впав у Підмосков’ї. Уточнені дані одразу ж оприлюднять”, — повідомив він.
Раніше повідомлялось, що в МНС Росії підтвердили факт аварії літака у Підмосков’ї. За попередніми даними, мова йде про зниклий з екранів радарів літак Ан-148, який вилетів із Домодєдово.
Нагадаємо, у РФ відкрили кримінальну справу після аварії Ан-148 в Підмосков’ї.