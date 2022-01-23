Катались і зникли: у Карпатах знайшли чотирьох лижників
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. У Карпатах знайшли чотирьох лижників, які напередодні заблукали. Про це повідомили у ДСНС Закарпатської області, передає УНН.
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«О 01:10 шляхом проведення пошуково-рятувальних робіт знайшли заблукалих туристів в районі підніжжя гори Гимба. Чоловіки перебували в задовільному стані. Рятувальники доставили їх до села Березники Хустського району, де на них вже чекали друзі», - йдеться в повідомленні.
Що було раніше
Вчора, 22 січня, о 20:50 в ДСНС надійшла інформація, що на туристичному маршруті в районі гори Гимба, під час катання на лижах зникли і не виходять на зв’язок четверо туристів, ймовірно, втратили орієнтир і заблукали.
Через півгодини зниклі лижники вийшли на зв’язок і повідомили свої координати.