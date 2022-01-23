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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 74674 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Катались і зникли: у Карпатах знайшли чотирьох лижників

Катались і зникли: у Карпатах знайшли чотирьох лижників

Київ • УНН

 • 20124 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. У Карпатах знайшли чотирьох лижників, які напередодні заблукали. Про це повідомили у ДСНС Закарпатської області, передає УНН.

Цитата

«О 01:10 шляхом проведення пошуково-рятувальних робіт знайшли заблукалих туристів в районі підніжжя гори Гимба. Чоловіки перебували в задовільному стані. Рятувальники доставили їх до села Березники Хустського району, де на них вже чекали друзі», - йдеться в повідомленні.

Що було раніше

Вчора, 22 січня, о 20:50 в ДСНС надійшла інформація, що на туристичному маршруті в районі гори Гимба, під час катання на лижах зникли і не виходять на зв’язок четверо туристів, ймовірно, втратили орієнтир і заблукали.

Через півгодини зниклі лижники вийшли на зв’язок і повідомили свої координати.

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