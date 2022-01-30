Картина стає ще більш тривожною: Джонсон закликав Росію "уникнути катастрофічного вторгнення"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Прем’єр Британії Борис Джонсон оцінив ситуацію навколо України як тривожну і закликав Росію до переговорів. Про це він написав у своєму Twitter, передає УНН.
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“Раніше цього тижня начальники наших оборонних відомств поінформували мене щодо ситуації на кордоні з Україною. Картина стає все більш тривожною — я продовжую закликати Росію до переговорів та уникнення безрозсудного та катастрофічного вторгнення”, — заявив Джонсон.
Нагадаємо
Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відвідає регіон, куди входить Україна, та проведе телефонні переговори з президентом РФ Володимиром Путіним наступного тижня на тлі побоювань російського вторгнення.
Контекст
Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.
Росія виставила низку вимог щодо так званих “гарантій безпеки” до США та НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому до НАТО України та Грузії. Серія переговорів, що відбулася у Женеві, Брюсселі та Відні у січні, закінчилася, за словами Москви, “безуспішно”, що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.