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Карасьов відверто висловися, кому не світить столичне мерське крісло, а хто буде нарощувати рейтинг

Київ • УНН

 • 180993 перегляди

КИЇВ. 26 серпня. УНН. На посаду очільника столиці України вже претендують чимало яскравих постатей. І це ще не відомо, хто ще може виявити бажання позмагатися за мерську посаду. Серед вже заявлених Верещук, Пальчевський, Кучеренко, Притула, Томенко, Береза, Попов і власне сам Кличко. Про те, хто має потенціал до нарощення свого рейтингу, а кому мером вочевидь не стати, у коментарі УНН розповів політолог Вадим Карасьов.

Карасьов відверто висловися, кому не світить столичне мерське крісло, а хто буде нарощувати рейтинг

Так, за його словами, рейтинг Кучеренка будуть посилювати партією, і хоча сам кандидат є знавцем сфері ЖКХ, мером йому не бути, припускає експерт.

“Що стосується Кучеренка — він профі, достатньо серйозно розбирається у ЖКХ, він експертний. Додасть йому ще рейтингів і команда „Батьківщини“. Але мером він не стане”, — сказав Карасьов.

Томенко і Береза, за словами політолога, на перемогу навіть і не сподіваються. “Тут більше олімпійський принцип: брати участь, але не перемагати”, — пояснив він.

Щодо Притули, то його електорат на думку Карасьова, пересікається з “виборцем” Кличка, а тому “відкусити” голоси у чинного мера шоумену буде дуже складно.

“...електорат Притули, наприклад, пересікається з електоратом Кличка, і йому буде важко його відкусити . Тим більше що він почав не дуже вдало, коли заявив, що треба підвищити тарифи для киян. Тобто, старт був не дуже вдалий. І взагалі, якось сьогодні шоумен не дуже обнадійливо для електорату виглядає”, — зазначив політолог.

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Пальчевський, за словами Карасьова, має потенціал до росту своїх рейтингів, бо він “людина яскрава” і його електорат відмінний від Кличка.

А що стосується кандидата від “Слуги народу” Ірини Верещук, то вона сьогодні достатньо активна і вже давно пізнавана. А рейтинг їй допоможе наростити партія, вважає експерт.

Карасьов зауважує, що наздогнати відрив Кличка зараз важко усім з його опонентів, проте другому туру, вірогідно, все одно бути.

Як писав УНН, опитування засвідчили, що представники шоу-бізнесу Пальчевський і Притула не користуються підтримкою киян.

Нагадаємо, за даними ВГО “Передові правові ініціативи”, за Кличко готові проголосувати 41,6%. Кандидат від “Слуги народу” Верещук займає другий рядок — 10,41%, а Кучеренко — третій (9,23 %). На четвертій позиції народний депутат від “Європейської солідарності” Гончаренко з 7,05% голосів.

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