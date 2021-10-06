Кандидати на посади в ДБР будуть проходити поліграф за рішенням конкурсної комісії

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КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Кабінет міністрів України вніс зміни до порядку проведення психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа у Державному бюро розслідувань, передає кореспондент УНН.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду в середу.

Деталі

Так, Кабмін вніс зміни до Порядку проведення психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа у ДБР.

Запропонованими змінами уточняється зміст окремих норм Порядку, впроваджуються терміни, застосування яких узгоджується з іншими актами законодавства, надається можливість проведення психофізіологічного дослідження з кандидатами на посади у ДБР за ініціативою конкурсної комісії.

Доповнення

Верховна Рада на пленарному засіданні у четвер, 1 липня, ухвалила за основу законопроект №5305 про вдосконалення діяльності Державного бюро розслідувань.

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