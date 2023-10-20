Кадрові зміни в армії рф: головнокомандувача ПКС Суровікіна офіційно замінили на Афзалова
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. У армії російської федерації офіційно затвердили нового головнокомандувача Повітряно-космічними силами. Замість генерала Сергія Суровікіна посаду обійняв генерал-полковник Віктор Афзалов. Про це пише російське інформагенство ТАСС, передає УНН.
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Про призначення на посаду головнокомандувача Повітряно-космічними силами Росії генерал-полковника Віктора Афзалова агентству повідомило джерело, близьке до ПКС.
Згідно з відкритими даними, до цього Афзалов був тимчасовим виконувачем посади головкому ПКС рф.
Нагадаємо
Російського генерала Сергія Суровікіна звільнили з посади головнокомандувача Повітряно-космічних сил рф указом російського диктатора володимира путіна ще 22 серпня.
Зазначимо, що Суровікін обіймав цю посаду з 2017 року. Однак, після бунту Пригожина, про метушню якого Суровікін ймовірно знав, його вирішили звільнити.