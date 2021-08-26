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Кабмін запропонував визначення терористичної організації

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. Кабінет міністрів України схвалив проект змін до деяких законів України щодо визнання організації терористичною. Передбачено запровадити перелік організацій, визнаних терористичними, який вестиме Служба безпеки України, передає кореспондент УНН.

Так, відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду в четвер.

Документ направлять до Верховної Ради.

Деталі

В пояснювальній записці зазначається, що організація визнається терористичною, якщо хоч одна особа, яка є членом або має інший зв’язок з цією організацією, здійснює терористичну діяльність, якщо ця діяльність охоплюється умислом хоча б одного з організаторів чи керівників, або кінцевого бенефіціарного власника.

Крім того, проектом Закону пропонується доповнити статтю 24 Закону України “Про Службу безпеки України” новим положенням про щодо обов’язку СБУ забезпечувати формування і ведення Переліку терористичних організацій.

Пропонується встановити, що діяльність організації, яку визнали терористичною на території України забороняється. Внесення організації до переліку терористичних є підставою для конфіскації майна, активів такої організації уповноваженими органами.

Доповнення

РНБО доручила Кабміну розробити порядок визнання організацій терористичними.

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