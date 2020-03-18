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Кабмін проголосував за призначення нового очільника Тернопільської ОДА

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 березня. УНН. Прем’єр-міністр Україні Денис Шмигаль під час засідання уряду виніс на голосування перелік кадрових питань та додаткових кадрових питань, серед них — обрання нового очільника Тернопільської обласної державної адміністрації. Кабмін схвалив кандидатуру Володимира Труша, передає кореспондент УНН.

Так, голосування проводилось за 41 кадровим питанням.

“Окремим файлом, це питання проект розпорядження Указу Президента про звільнення Труша Володимира Любомировича з посади голови Рогатинської держадміністрації Івано-Франківської області у зв’язку з переходом на іншу роботу і рішення проекту указу Президента України про призначення Труша головою Тернопільської ОДА. Труш на даний момент знаходиться в Офісі Президента”, — сказав Шмигаль.

Він зазначив, що мав з ним розмову, співбесіду, тож попросив членів Кабміну підтримати дану кандидатуру.

“Нам потрібно повернути керованість областей. Прошу проголосувати: разом 41 питання... Питання прийнято. Завершуємо засідання Кабміну”, — повідомив Шмигаль.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський звільнив Ігоря Сопеля з посади голови Тернопільської обласної державної адміністрації.

Українські Національні Новини

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