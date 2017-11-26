Кабмін призначив нового заступника глави МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Кабінет міністрів призначив Василя Боднара заступником глави Міністерства закордонних справ України. Про це у своєму мікроблозі Twitter повідомив держсекретар МЗС Андрій Заєць, передає УНН.
"Кабмін розпорядженням 838 призначив Василя Боднара заступником МЗС України. Щиро радіємо за колегу і вітаємо з високим призначенням! Енергії та наполегливості в боротьбі за інтереси України!", – написав А.Заєць на своїй сторінці в соцмережі "Твіттер" у суботу.
Нагадаємо, раніше Василь Боднар обіймав посаду представника України при Організації Чорноморського Економічного Співробітництва (ОЧЕС).
Як повідомляв УНН, 29 червня Україна почала головувати в Організації Чорноморського Економічного Співробітництва (ОЧЕС).
Кабмін розпорядженням 838 призначив Василя Боднара заступником @MFA_Ukraine Щиро радіємо за колегу та вітаємо з високим призначенням! Енергії та завзяття в боротьбі за інтереси України!— Andriy Zayats (@ZayatsAz) 25 листопада 2017 р.