Кабмін призначив нового заступника глави МЗС

"Кабмін розпорядженням 838 призначив Василя Боднара заступником МЗС України. Щиро радіємо за колегу і вітаємо з високим призначенням! Енергії та наполегливості в боротьбі за інтереси України!", – написав А.Заєць на своїй сторінці в соцмережі "Твіттер" у суботу.

Нагадаємо, раніше Василь Боднар обіймав посаду представника України при Організації Чорноморського Економічного Співробітництва (ОЧЕС).

Як повідомляв УНН, 29 червня Україна почала головувати в Організації Чорноморського Економічного Співробітництва (ОЧЕС).

Кабмін розпорядженням 838 призначив Василя Боднара заступником @MFA_Ukraine Щиро радіємо за колегу та вітаємо з високим призначенням! Енергії та завзяття в боротьбі за інтереси України!