Кабмин назначил нового заместителя главы МИД
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Кабинет министров назначил Василия Боднар заместителем главы Министерства иностранных дел Украины. Об этом в своем микроблоге Twitter сообщил госсекретарь МИД Андрей Заяц, передает УНН.
"Кабмин распоряжением 838 назначил Василия Боднар заместителем МИД Украины. Искренне радуемся за коллегу и поздравляем с высоким назначением! Энергии и настойчивости в борьбе за интересы Украины!" - написал А.Заець на своей странице в соцсети в субботу.
Напомним, ранее Василий Боднар занимал должность представителя Украины при Организации Черноморского Экономического Сотрудничества (ОЧЭС).
Как сообщал УНН 29 июня Украина начала председательствовать в Организации Черноморского Экономического Сотрудничества (ОЧЭС).
Кабмин распоряжением 838 назначил Василия Боднар заместителем @MFA_Ukraine Искренне радуемся за коллегу и поздравляем с высоким назначением! Энергии и упорства в борьбе за интересы Украины!- Andriy Zayats (@ZayatsAz) 25 ноября 2017