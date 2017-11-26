Кабмин назначил нового заместителя главы МИД

"Кабмин распоряжением 838 назначил Василия Боднар заместителем МИД Украины. Искренне радуемся за коллегу и поздравляем с высоким назначением! Энергии и настойчивости в борьбе за интересы Украины!" - написал А.Заець на своей странице в соцсети в субботу.

Напомним, ранее Василий Боднар занимал должность представителя Украины при Организации Черноморского Экономического Сотрудничества (ОЧЭС).

Как сообщал УНН 29 июня Украина начала председательствовать в Организации Черноморского Экономического Сотрудничества (ОЧЭС).

Кабмин распоряжением 838 назначил Василия Боднар заместителем @MFA_Ukraine Искренне радуемся за коллегу и поздравляем с высоким назначением! Энергии и упорства в борьбе за интересы Украины!