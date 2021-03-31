Кабмін посилив вимоги до безпечності дитячих іграшок
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Кабінет міністрів України на засіданні у середу ухвалив проект постанови, який передбачає зниження меж граничних значень для деяких хімічних речовин у складі іграшок та матеріалах іграшок, а також обмеження граничних значень формальдегіду в іграшках. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді, народний депутат Василь Мокан на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Цитата:
"На сьогоднішньому засіданні Кабмін ухвалив проект постанови "Про внесення змін до Технічного регламенту безпечності іграшок", якою передбачається зниження меж граничних значень хімічних речовин у складі іграшок та матеріалах іграшок, що є особливо токсичними, а також обмеження граничних значень нової хімічної речовини, що міститься в іграшках та є небезпечною для здоров'я дітей", - написав Мокан.
Деталі
Зі слів нардепа, метою документу є прийняття конкретних граничних значень для хімікатів, які використовуються в певних іграшках, стосовно формальдегіду.
Зокрема, зважаючи на наукові дані та рекомендації Експертної групи з безпеки іграшок ЄС та її підгрупи "Хімічні речовини", виникла необхідність знизити поточні межі міграції для алюмінію та хрому (VІ).
Також, з метою уникнення алергічного контактного дерматиту у дітей, виникла потреба встановити межі для формальдегіду в різних матеріалах для іграшок.
Що було раніше
Цього місяця Кабінет Міністрів підтримав проект постанови про внесення змін до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.