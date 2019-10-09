Кабмін почав оптимізовувати мережу центрів адмінпослуг
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке, в тому числі, направлено на оптимізацію мережі центрів надання адміністративних послуг. Про це заявив Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час брифінгу за підсумками засідання Кабінету міністрів, передає кореспондент УНН.
"Ми сьогодні зробили крок до об'єднання мереж ЦНАПів – таких центрів, в яких надаються адміністративні послуги. Сервісні центри МВС, ЦНАПи, прозорі офіси Мінсоцполітики і інші подібні майданчики, які утворювались по регіонах, будуть оптимізовані в одну мережу, оскільки, очевидно, що мета у них одна – надавати адміністративні послуги", - зазначив прем'єр.
За його словами, в минулому уряді кожне міністерство будувало свою інфраструктуру "прозорих офісів", нинішній же склад Кабміну прагне скоротити кошти на утримання цієї мережі, тож планує її оптимізувати.
При цьому він додав, що сьогодні уряд ухвалив рішення про порядок фінансування однієї з цих мереж, в яке "зашито" принцип оптимізації всієї мереж таких установ.
Нагадаємо, Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб найближчим часом ініціює зміни законодавства щодо спрощення процедури реєстрації фактів народження і смерті громадян із окупованих територій.